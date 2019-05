Orgel Grote Kerk Breda „omgedoopt” tot Hillenorgel

De Grote Kerk in Breda viert dit jaar de vijftigste verjaardag van het grote Flentroporgel. Tijdens een feestelijk jubileumconcert op zaterdagavond 22 juni wordt het instrument „omgedoopt” tot Hillenorgel, naar Jaap Hillen, die van 1949 tot 2008 organist was van de Bredase kerk.

Dat meldt de organisatie van het Internationaal Orgelfestival Breda, dat onder de naam OrgelStorm zijn tweede editie beleeft. Het orgelfestival vindt plaats van 19 tot en met 26 juni.

Het vierklaviers orgel in de Grote Kerk van Breda werd in 1969 door de firma Flentrop gebouwd, waarbij gebruik werd gemaakt van materiaal uit het oude orgel. Op 16 mei 1969 werd het instrument in gebruik genomen.

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het orgel geven Aart Bergwerff en Bert Mooiman (de huidige en de vorige organist van de kerk) op 22 juni samen een feestelijk concert. Ze spelen werken van Bach, Saint-Saëns en Mendelssohn (delen uit ”A Midsummer Nights Dream”).

Tijdens het concert wordt het orgel „omgedoopt” tot Hillenorgel. Jaap Hillen (1923-2008) was vijftig jaar geleden als organist van de Grote Kerk „de grote meester achter de totstandkoming van het nieuwe orgel”, aldus de aankondiging. Tijdens de „doop” van het orgel treedt ook het theatergezelschap Corpus Acrobatics op, dat zorgt voor een visuele verbeelding van de „doop” van het orgel. Volgens het persbericht wordt het een „spectaculaire mix van acrobatiek en orgel.”

Tijdens het concert presenteert Aart Bergwerff, die sinds 2012 als organist aan de Grote Kerk van Breda is verbonden, ook de cd die hij onlangs op het Flentroporgel opnam: ”50 Golden Years: 1969-2019”.

Tijdens het festival OrgelStorm, dat als thema ”Midzomernacht” heeft, zijn er verder onder andere concerten door Francesca Ajossa (19 juni), Geerten Liefting (20 juni), Aart Bergwerff en een vocaal ensemble onder leiding van Hanna Rijken (21 juni) en Johan Luijmes (orgel) en Harrie Starreveld (shakuhachi) (23 juni).

