Organisten spelen paasconcert voor camera’s in een lege kerk

Organisten rusten in deze crisistijd niet op hun lauweren en concerteren veelal voor de camera. Zijn ze tevreden over de kwaliteit van beeld en geluid en levert zo’n livestream voldoende op om hun boterham fatsoenlijk te kunnen beleggen? Rien Donkersloot en André van Vliet doen er een boekje over open.

Hij was net zo zenuwachtig als voor een gewone uitvoering, vertelt André van Vliet. Op 28 maart speelde hij samen met Marco den Toom voor de camera in de Oude Kerk in Putten. Het idee om dit te doen, kwam van een orgelliefhebber uit Zeeland. De concertcommissie van Putten reageerde enthousiast en Johannus Orgelbouw leverde een concertorgel, zodat de organisten tegelijk op twee instrumenten konden spelen.

Het publiek in Putten houdt van het geestelijk lied en het licht-klassieke orgelrepertoire, weet Van Vliet. Al jaren verzorgt hij er met Den Toom het slotconcert van de zomerserie. „Ons optreden via een livestream was vooral bedoeld voor gemeenteleden, maar er blijkt in tien landen te zijn meegekeken. Daarom treden we op Tweede Paasdag weer om 20.00 uur aan in de Oude Kerk. Nu samen met de trompettisten Arjan en Edith Post. Het programma met literatuur en bewerkingen van geestelijke liederen staat in het teken van Pasen.”

Doneren

De organisten hoeven weinig te organiseren, want er hangen al vijf camera’s in de kerk en Den Toom kan zijn microfoons inpluggen in de apparatuur die al aanwezig is. „Bij een livestream moet je zorgen dat de verschillen in klanksterkte niet te groot worden, want dat is niet prettig voor de luisteraars”, zegt Van Vliet.

De orgelcommissie van de Oude Kerk biedt de musici een basisinkomen. „Die kosten worden hopelijk gedekt door mensen die doneren via de knop naast de livestream. Bij ons eerdere concert kwamen heel wat donaties binnen, variërend van 25 eurocent tot 10 euro, met een enkele uitschieter naar boven.”

De organist en koordirigent uit Polsbroek merkt de annulering van tientallen concerten in zijn portemonnee, maar klaagt niet. „Er komen weer nieuwe activiteiten op mijn pad. Ik voel mij rijk gezegend.”

Extra aantrekkelijk

Rien Donkersloot en Sietze de Vries concerteren tweede paasdag op het hoofd- en koororgel in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Vanaf 20.00 uur zijn hun verrichtingen via een livestream te volgen. „Je kunt wachten tot de coronacrisis is overgewaaid of nieuwe manieren zoeken om je publiek te bedienen”, zegt Donkersloot. „De culturele commissie van de Joriskerk koos voor het laatste. Daarom speel ik maandag gewoon zoals gepland.”

Om het concert extra aantrekkelijk te maken, vroeg Donkersloot of Sietze de Vries van de partij wil zijn. „Zijn aanwezigheid zorgt voor de nodige afwisseling in muziekstijlen én beeld”, zegt de speelman van de Joris. „De gespeelde literatuur en vijf improvisaties staan voor een groot deel in het teken van Pasen. We hopen onder andere een partita te spelen, waarbij we om en om een deel voor onze rekening nemen.”

Omdat het een thuiswedstrijd betreft, hoeft Donkersloot geen kerk te huren. Vanwege de coronacrisis zijn registranten afwezig. Eduard van Maanen zorgt voor beeld en geluid. „Hij neemt de concerten in de Joris altijd op en heeft ook verstand van het camerawerk.”

Wat hun optreden oplevert, durft Donkersloot niet te zeggen. Hij staat er ontspannen in. „Sietze krijgt het gebruikelijke honorarium. Of er nog wat op mijn rekening wordt bijgeschreven, hangt af van de vrijgevigheid van de kijkers.”

Als mensen enthousiast reageren en de organisten tevreden zijn over de kwaliteit van beeld en geluid, krijgt het initiatief waarschijnlijk een vervolg. Donkersloot vraagt zich af of hij bij het spelen voor een camera zijn publiek erg zal missen. „In een grote stadskerk hoor je sowieso weinig geluiden vanuit de kerkruimte. Het spelen voor een thuispubliek zal in elk geval minder clean aanvoelen dan het opnemen van een cd, waarbij vrijwel niemand meekijkt.”

De livestream vanuit de Oude Kerk in Putten is maandagavond 13 april (20.00 uur) te volgen via het YouTube-kanaal van hervormd Putten

De livestream vanuit de Joriskerk in Amersfoort is maandagavond 13 april (20.00 uur) te volgen via het YouTube-kanaal van Rien Donkersloot

Vrijdagmiddag 10 april om 16.00 uur is een video beschikbaar waarin Rien Donkersloot in de Joriskerk in Amersfoort vertelt over zijn paasconcert