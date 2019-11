Organist Wim Magré (57) overleden

De Elburgse organist en dirigent Wim Magré is zondag 10 november op 57-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt zoon Wilbert Magré zondagavond in een persbericht.

Magré (1962) was sinds 2015 organist van de Grote Kerk in Elburg. In 2018 werd hij benoemd tot stadsorganist van het vestingstadje. Ook was hij jarenlang verbonden aan de gereformeerde kerk van Doornspijk en aan de Alle-Dag-Kerk (Engelse Kerk aan het Begijnhof) in Amsterdam. In mei 2018 vierde hij zijn 40-jarig organistenjubileum.

Zijn orgelopleiding ontving Magré van onder anderen Kees Weggelaar, Willem Hendrik Zwart en aan het Zwolse conservatorium bij Dorthy de Rooy.

Als dirigent was Magré verbonden aan zo’n tien koren, waaronder het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor (samen met zoon Wilbert) en het Veluws Mannenensemble.

Met zijn zoon Wilbert gaf hij diverse optredens onder de titel ”Magré & Magré in concert”. Samen met Wilbert en panfluitiste Carina Bossenbroek maakte Magré diverse concerttours door het hele land. Hij nam als organist een groot aantal cd’s op, waaronder een Bach-cd op het Quellhorstorgel in de Grote Kerk van Elburg. Als dirigent en begeleider werkte hij aan een groot aantal opnamen mee.

Magré was al geruime tijd ziek. Bij hem werd in februari een hersentumor geconstateerd. Kort daarna werd hij getroffen door een hersenbloeding.

De rouwdienst wordt zaterdagmiddag 16 november (13.30 uur) gehouden in de Grote Kerk van Elburg.