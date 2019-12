Organist Vincent Hildebrandt geëerd met Haagse Stadspenning

Vincent Hildebrandt, hoofdorganist van de Abdijkerk in Den Haag-Loosduinen, is zaterdag 30 november onderscheiden met de Haagse Stadspenning.

De 65-jarige organist viert dit jaar zijn gouden jubileum als kerkorganist: vijftig jaar geleden werd Hildebrandt benoemd als organist van de toenmalige Loosduinse hervormde gemeente.

Bij dat jubileum werd zaterdag stilgestaan tijdens het slotconcert van de serie Orgelconcerten bij Kaarslicht in de Abdijkerk in Den Haag-Loosduinen, verzorgd door de Parijse organist Olivier Penin. De wethouder van het stadsdeel Loosduinen, Kavita Parbhudayal, overhandigde bij die gelegenheid de Haagse Stadspenning met oorkonde aan Hildebrandt.

Hildebrandt, die zich op veel terreinen heeft ingezet voor de orgelcultuur in Den Haag en omstreken, werd in 2009 al benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau; in 2016 kreeg hij een hoge Franse onderscheiding (Médaille d’Argent) van de Société Académique ”Arts-Sciences-Lettres” in Parijs voor zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.

