Organist Pieter Heykoop geridderd

Organist Pieter Heykoop is zaterdagavond tijdens een concert in de Grote Kerk van Dordrecht benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

De organist uit Yerseke kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester José van Egmond van de gemeente Reimerswaal.

Heykoop (59) gaf in Dordrecht een concert ter gelegenheid van het feit dat hij 45 jaar organist is.

Organist Pieter Heykoop: man van het moment

Volgens de burgemeester heeft Heykoop als organist „een inspirerende muzikale bijdrage geleverd aan de samenleving in Reimerswaal maar ook ver daarbuiten." Heykoop is al jarenlang organist van de gereformeerde gemeente in zijn woonplaats. Ook begeleidt hij een aantal koren.

Daarnaast wordt hij gezien „als een begrip binnen de Gereformeerde Gemeenten en binnen het geheel van de gereformeerde gezindte", aldus de burgemeester. „Hij verstaat de kunst om te communiceren op een muzikale golflengte waarop veel mensen, die door welke reden dan ook een bepaalde binding hebben met psalmen en samen zingen, afstemmen. Op zijn zangavonden, bijna wekelijks, komen zo’n 500 mensen af, met uitschieters naar 1500 of 2000. Hij is een voorvechter van het behoud van de oude psalmen en hun melodieën. De combinatie van orgelspel vanuit teksten uit de psalmen die hij ten gehore brengt, samen met de traditionele psalmmelodieën in de Heykoopstijl, zijn de ultieme combinatie voor veel mensen uit de gereformeerde gezindte", aldus de burgemeester.