Organist geeft concert voor één persoon in Eusebius Arnhem

De Arnhemse stadsorganist Johan Luijmes geeft in de maand november iedere donderdag in de Eusebiuskerk gratis concerten voor één persoon.

Het is de derde keer dat Luijmes dergelijke privéconcerten organiseert. Ditmaal verzorgt hij elke donderdag tussen 17.00 en 21.00 uur negen bespelingen. Ieder halfuur mag iemand anders alleen of met maximaal vier personen plaatsnemen in de verder lege Eusebiuskerk. Luijmes speelt vervolgens muziek van Bach en het stuk ”Spiegel im Spiegel” van de Estse componist Arvo Pärt. „Ik heb meditatieve muziek uitgezocht die de verstilde sfeer van één bezoeker in de hele grote kerk versterkt”, aldus de organist in het bericht op de website van de kerk.

In De Gelderlander zegt Luijmes dat het idee is ingegeven door de coronacrisis. „De cultuursector is erg getroffen. In schouwburg en concertzaal wordt nog maar een fractie van het potentiële aantal bezoekers toegelaten. Daar wordt natuurlijk erg over geklaagd, maar ik dacht: laten we van dit nadeel dan eens een voordeel maken. Een exclusief concert voor één persoon. Zodat je als bezoeker door de afwezigheid van anderen juist een heel bijzondere ervaring hebt.”

Meer informatie: eusebius.nl