Onbegrip over opheffen kerkkoor Sheffield

Het kerkkoor van de kathedraal van Sheffield in het Verenigd Koninkrijk houdt op te bestaan. Er komt een nieuw muziekteam om beter aan te sluiten bij de diversiteit van de stad, laat het kerkbestuur op zijn website weten. Dat besluit valt niet bij iedereen in goede aarde.

Sheffield Cathedral denkt al jaren na over een ander muziekbeleid. Het kerkbestuur vond de tijd nu rijp om radicale veranderingen door te voeren. Op sociale media krijgt de kerk de wind van voren, oud-koorleden zijn verdrietig en een groep ouders is teleurgesteld over de manier waarop er met hun kinderen is omgegaan.

„Mijn kerkkoor bestaat niet langer en daar ben ik diep bedroefd over”, laat sopraan Ella Taylor op Twitter weten. En ze voegt eraan toe dat ze nooit de zangeres geworden was die ze nu is zonder het koor.

Voormalig koorlid James Bingham, nu werkzaam bij de Irish National Opera, reageert geschokt op sociale media. Hij zong drie jaar in het koor. „Het besluit impliceert dat de rijke koortraditie van de Anglicaanse Kerk de schuld is voor haar afnemende invloed.” Hij laat verder weten vooral voor inclusiviteit te zijn en dat het nodig is koren te hervormen om dat te bereiken. „Maar een heel koor ontmantelen, is voor niemand goed. Het kost tientallen jaren om een ensemble als dit op te bouwen.”

Ouders

In Christianity Today laat een aantal ouders weten het niet eens te zijn met de werkwijze van het kerkbestuur. Ze vinden dat het bestuur de uitbraak van COVID-19 gebruikt om van het koor af te komen. De koorleden waren niet gewaarschuwd dat het koor zou worden opgeheven. En ze kregen ook niet te horen hoe ze deel uit konden maken van de nieuwe weg die de kerk in wil slaan, is de kritiek van de ouders. „Een koor wil zingen en wil graag innoveren. Iedereen wil meer mensen bereiken en het succes van de kathedraal delen”, zei Kate Caroe, moeder van een koorlid, in Christianity Today. Volgens de ouders komt de opheffing van het koor uit de lucht vallen. In februari dit jaar was de kerk nog op zoek naar meisjes voor het koor.

Voorganger Peter Bradley liet in de Britse krant The Guardian weten dat kinderen en scholieren uit de regio Sheffield ook in de toekomst van harte welkom zijn om te zingen in de kathedraal. Mogelijk komen er meerdere koren met kinderen en studenten die de diversiteit van de stad weerspiegelen. „We willen ambitieuzer zijn en dat betekent dat we met een grotere groep kinderen in contact moeten komen en delen van de stad moeten bereiken die we nog niet eerder hebben bereikt”, zei Bradley in de krant. Hij wees erop dat de bevolking in en rond Sheffield groeit en jonger en gemêleerder wordt. Het kerkbestuur belooft op zijn website een nieuwe start te maken en daarbij oog te houden voor de lange koor- en muziektraditie van de Anglicaanse Kerk.