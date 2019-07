Nieuwe regels voor boten bezoekers Prinsengrachtconcert

Wie dit jaar met zijn bootje naar het Prinsengrachtconcert in Amsterdam wil, moet zich vooraf aanmelden.

De organisatie komt met deze nieuwe maatregel vanwege de grote drukte op het water bij het jaarlijkse concert, dat op zaterdag 17 augustus voor de 38e keer plaatsvindt.

Eigenaren van boten moeten zich uiterlijk 4 augustus aanmelden via de website van het Prinsengrachtconcert. „Er is maar een beperkt aantal vierkante meter beschikbaar voor boten. Om zoveel mogelijk bezoekers toegang te kunnen geven, kent de organisatie toegangsbewijzen toe op basis van de beschikbare ruime, het aantal aanmeldingen en de grootte van de boten”, staat in een verklaring. De booteigenaren hoeven hier niet voor te betalen.

Dit jaar staan de Nederlandse bariton Raoul Steffani, de Finse violist Pekka Kuusisto en Camerata RCO op het podium.

Het concert is zoals gebruikelijk ook rechtstreeks te zien op televisie en te horen op de radio.