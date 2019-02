Rien Donkersloot bespeelt uitgebreid koororgel Joriskerk

In de Amersfoortse Sint-Joriskerk is zaterdag 9 februari het uitgebreide koororgel in gebruik genomen. Bij die gelegenheid is ook een cd gepresenteerd.

Op deze schijf demonstreert Rien Donkersloot, hoofdorganist van de Joriskerk, het koororgel van Metzler, dat werd uitgebreid met een borstwerk. Donkersloot speelt muziek van Sweelinck, Buxtehude, Muffat, Bach en Piet Post, en improviseert over een aantal psalmen.

Uitgebreide koororgel Joriskerk Amersfoort in gebruik genomen

Organo Completa – Rien Donkersloot, koororgel Sint-Joriskerk Amersfoort; Metzler (01); € 15,-; bestellen: www.orgelconcertenjoriskerk.nl

"Onder een linde groen" (Sweelinck)

Gigue, uit: Englische Suite nr. 3 in g moll, BWV 808 (J.S. Bach)