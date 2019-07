Jubileum-cd’s Minne Veldman

Minne Veldman bracht ter gelegenheid van zijn zilveren organistenjubileum twee cd’s uit.

Op de ene cd speelt de Urker musicus in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden orgelliteratuur van onder anderen Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Reger, Andriessen en Monnikendam.

De andere cd bevat eigen koraalbewerkingen van Veldman, gespeeld in de Grote Kerk in Breda, de Jacobijnerkerk in Leeuwarden, de Grote Kerk in Gorinchem en de Groote Kerk in Maassluis. Het betreft voor een deel liveopnamen van concerten.

Minne Veldman – Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden – Orgelliteratuur; STH Records (1419172); € 15,-; Minne Veldman – Breda, Leeuwarden, Gorinchem, Maassluis – Eigen koraalbewerkingen; STH Records (1419182); € 15,-; bestellen: www.minneveldman.nl

Fantasia sopra ”Freu dich sehr, o meine Seele” (J. L. Krebs)

Toccata II (Marius Monnikendam)

Variaties "Loof de Koning, heel mijn wezen" (Gorinchem)