Bach-cd Leo van Doeselaar en Erwin Wiersinga

Leo van Doeselaar en Erwin Wiersinga hebben maandagavond in de Groninger Martinikerk hun nieuwste cd gepresenteerd.

De titulair organisten van de kerk deden dat na afloop van het concert waarmee ze de Orgelzomer Groningen aftrapten.

Op de cd ”Johann Sebastian Bach: a new angle” bespelen de organisten in de Martinikerk zowel het hoofdorgel als het koororgel van Le Picard uit 1744. Ze brengen muziek van Bach, maar dan vanuit een nieuwe invalshoek, dat wil zeggen: transcripties van werken die niet voor orgel werden geschreven. Eén stuk spelen ze vierhandig: ”Ein feste Burg” uit cantate BWV 80 in een bewerking van Sybolt de Jong.

Johann Sebastian Bach: a new angle – Leo van Doeselaar & Erwin Wiersinga – Organs of the Martinikerk Groningen; MDG (906 2137-6); €14,75; bestellen: www.prestomusic.com

”Wir dank dir, Gott”, Sinfonia uit cantate BWV 29 (Leo van Doeselaar, Schnitgerorgel)

Contrapunctus IX a 4, uit: Die Kunst der Fuge, BWV 1080 (Erwin Wiersinga, Le Picardorgel)