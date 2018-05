Nieuw jongenskoor van start in Veenendaal

In Veenendaal wordt binnenkort onder de naam Dutch Boys Choir een nieuw jongenskoor opgericht.

Dat meldt Rik van der Kooij uit Langbroek, een van de initiatiefnemers.

Artistiek leider van het jongenskoor naar Engelse model wordt Trevor Mooijman (1974), die in Sneek ook het Martini Jongenskoor Sneek en de Martini Girl Choristers leidt.

De start van het Dutch Boys Choir wordt gemarkeerd door een presentatieconcert op 16 juni 2018 in de Cunerakerk in Rhenen. Het Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal treedt tijdens deze middag (aanvang 16.00 uur) op. Organist is Pim Schipper.

Tijdens het presentatieconcert wordt er informatie gegeven over het zingen in een jongenskoor. Ook kunnen jongens vanaf 6 jaar zich aanmelden voor het nieuwe gezelschap.

De jongens die gaan zingen in het Dutch Boys Choir „krijgen (persoonlijk) muziekonderwijs, leren zingen van bladmuziek, krijgen stemvorming (ontwikkelen van goed stemgebruik), leren samen te werken met andere jongens in een team en leren en passant de Engelse taal”, aldus Van der Kooij. „Het doel is om na een aantal jaar een koor te hebben van een hoog muzikaal niveau dat nationaal bekendheid krijgt.”