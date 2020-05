Muziekprofessionals lopen 80 procent inkomen mis

Artiesten, musici, componisten, auteurs, uitgevers en producenten missen ongeveer 80 procent van hun inkomsten als gevolg van de coronacrisis. De steun van het kabinet is meestal niet toereikend.

Dat melden de auteursrechtenorganisaties Buma/Stemra en Sena op basis van een onlineonderzoek onder meer dan 2000 mensen uit de eigen achterban, uitgevoerd door bureau Ipsos.

De overgrote meerderheid van die achterban is fulltime freelancer of zzp’er. Een deel heeft al een aanvraag ingediend voor de maatregelen. „Opvallend is echter dat een derde aangeeft geen aanspraak te kunnen doen op deze regelingen. Voornaamste redenen hiervoor zijn dat zij een inkomen hebben dat net boven het sociaal minimum ligt, dat zij niet voldoen aan het urencriterium of het feit dat iemand vanuit huis werkt”, zeggen de organisaties.

„Tweeverdieners die beiden in de culturele sector werken, hebben het extra zwaar. De regeling TOZO mag dan maar aan één persoon uitgekeerd worden. Van deze mensen zegt bijna de helft dat gezamenlijk rondkomen tot 1 juli al zeer lastig is.”

Zeven op de tien ondervraagden zegt dat er snel andere vormen van steun bij moeten komen. Begrip voor de huidige voorzorgsmaatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is er echter nog steeds volop. „Slechts een kwart van de ondervraagden geeft aan dat de huidige maatregelen veel eerder versoepeld moeten worden.”

De Beroeps Organisatie Kunstenaars BOK is eveneens erg bezorgd, ook over de toekomst van beeldend kunstenaars. Ze doet voorstellen om de kunstenaars en de kunstliefhebbers tegemoet te komen door afschaffing van btw op (beeldende)kunst en cultuur, het fiscaal aftrekbaar maken van kunstaankopen, een hogere zelfstandigenaftrek en een hogere belastingvrije voet inkomstenbelasting voor zzp’ers in de kunsten.

Meer informatie: www.bumastemra.nl