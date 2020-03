Musici spelen creatief in op crisis wegens corona

Nu corona ook het muziekleven grotendeels platlegt, komen diverse musici met creatieve ideeën. Van liveconcerten via Facebook of YouTube tot het vrijgeven van een complete opname van de generale repetitie van Bachs ”Johannes Passion”.

Orgelmarathon

In Den Haag gaan vijf organisten woensdagavond 18 maart een drie uur durend concert verzorgen vanuit de evangelisch-lutherse kerk. Het betreft Sander van den Houten (vaste bespeler van het Bätzorgel in evangelisch-lutherse kerk), Evan Bogerd (Westerkerk Amsterdam), Marco den Toom (Nieuwe Kerk Katwijk aan Zee), Geerten Liefting (Heilige Bonaventura Woerden) en Iddo van der Giessen (Goede Herderkerk Rotterdam). De ”orgelmarathon”, die van 19.00 tot 22.00 uur duurt, wordt live uitgezonden via YouTube. Om de kosten te kunnen dekken is naast de livestream een donatieknop te vinden. „De medewerkenden hopen hiermee thuiszittende muziekliefhebbers te blijven vermaken, en hun medemusici die veelal inkomstenverlies lijden door de afgelaste concerten een hart onder de riem te steken”, aldus initiatiefnemer Samuël Strijbis.

Koffieconcertjes

Pianist Wouter Harbers kondigde dit weekend aan dat hij vanaf maandag iedere ochtend een ”koffieconcertje” gaat verzorgen. Het kwartiertje muziek, solo of met collega-musici, is dagelijks vanaf 11.00 uur live te volgen via de Facebookpagina van de Zeister musicus.

Ook de Russisch-Duitse pianist Igor Levit is begonnen dagelijks privéconcertjes te verzorgen. Elke avond geeft hij om 19.00 uur een bespeling vanuit zijn huiskamer, die via Twitter te volgen is. De Israëlische pianist Boris Giltburg ontplooit eveneens via Twitter een vergelijkbaar initiatief.

Dagelijks kort orgelconcert

Organist Arjan Breukhoven startte vrijdagavond al met een nieuw initiatief: ”Live Facebook Concerten”. Iedere avond om halfacht geeft de musicus uit Rotterdam via een livestream op Facebook een concert van vijftien à twintig minuten. Solo, of samen met een gast. Zo speelde Breukhoven zaterdagavond samen met fluitist Kees Alers. „Het publiek kan niet meer naar concerten voor de komende periode, dus dat kom ik maar zelf naar het publiek”, aldus Breukhoven zaterdagmiddag.

Opname generale repetitie

Het Collegium Vocale Gent zette een opname van de complete generale repetitie voor een uitvoering van de ”Johannes Passion” van Bach online. Het ensemble van Philippe Herreweghe bestaat dit jaar een halve eeuw en zou ter gelegenheid van het jubileum een tournee maken met zowel de ”Matthäus Passion” als de ”Johannes Passion” van Bach. Het ging om zes concerten met de ”Johannes” en veertien concerten met de ”Matthäus” waarbij negentig zangers en instrumentalisten betrokken zouden zijn.

Collegium Vocale Gent viert gouden jubileum (geannuleerd)

Omdat de uitvoeringen niet door kunnen gaan, is de generale repetitie op vrijdag 13 maart in Concertgebouw Brugge opgenomen. „Het is de uitdrukkelijke wens van Philippe Herreweghe, de solisten, het koor en het orkest van Collegium Vocale Gent om u toch te laten meegenieten van dit prachtige werk van J. S. Bach”, aldus het ensemble. „U geraakt niet meer tot in de concertzaal voor de Johannespassie, maar zo proberen wij Bachs meesterwerk toch tot bij u te brengen. Veertig zangers en muzikanten hebben een hele week gerepeteerd om deze tournee voor te bereiden met –in de woorden van Philippe Herreweghe– „een van de beste casts ooit.””

Het annuleren betekent een „groot verlies van inkomsten” voor alle musici, aldus Collegium Vocale Gent. Daarom vraagt het gezelschap zijn achterban om een financiële bijdrage.

Selectie favoriete muziekstukken

Het Nederlands Kamerkoor moest ook de nodige concerten afblazen. Als alternatief, omdat het dezer dagen „oorverdovend stil is in de concertzalen", komt het gezelschap naar zijn publiek toe. „We hebben onze zangers en stafleden gevraagd om een selectie te maken van hun eigen favoriete muziekstukken en met u te delen, zodat u toch nog kunt genieten van de mooiste (koor)muziek", aldus het Nederlands Kamerkoor maandag. De komende dagen blijft het koor de bewuste webpagina aanvullen.