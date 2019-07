Meeste Nederlanders weten niet wie Janine Jansen is

Hoeveel mensen kennen Janine Jansen, Nederlands bekendste violiste? 76 procent weet niet wie zij is. En dat Jaap van Zweden een internationaal bekende dirigent is, weten wat oudere landgenoten nog wel, maar onder de 35-minners weet driekwart dat ook niet.

Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Primephonic, een streamingdienst voor klassieke muziek. Driekwart van de jongeren herkent ook niet het bekendste deel van het bekendste klassieke muziekstuk ter wereld: het bekende ”tatatadaaaa” uit de Vijfde Symfonie van Beethoven.

Opvallend is dat tegelijk de ondervraagden hun gebrekkige kennis wel problematisch vinden. 51 procent van zowel de ouderen als de jongeren zegt dat, terwijl 33 procent zijn kennis wel zou willen opvijzelen. Tegelijk geven de ondervraagden aan dat ze niet goed weten waar ze die kennis dan zouden moeten halen.

Vaak wordt gedacht dat klassiekemuziekliefhebbers vrij oud zijn en tevens relatief digibeet. Dat beeld klopt niet. Uit eerder internationaal onderzoek van Primephonic blijkt dat de gemiddelde klassiekemuziekliefhebber 46 is en juist digitaal bovengemiddeld onderlegd. Hij gebruikt vaker een smart speaker zoals Alexa –die met spraakcommando’s is te sturen– of draadloze luidsprekers zoals van het merk Sonos.