Mannes Hofsink benoemd tot kerkmusicus Nieuwe Kerk Groningen

Mannes Hofsink uit Meppel is per 1 september benoemd tot kerkmusicus van de Nieuwe Kerk in Groningen.

Dat maakte de kerkenraad van de Nieuwe Kerk zondag bekend. De sollicitatiecommissie kwam unaniem tot de keuze voor Hofsink.

Hofsink (37) was zestien jaar werkzaam in Meppel, waar hij als cantor-organist verbonden was aan de Grote of Mariakerk. Ook is Hofsink stadsbeiaardier van Meppel. In die functie blijft hij werkzaam, geeft hij aan op zijn Facebookpagina. Hofsink studeerde orgel aan het ArtEZ Conservatorium en koordirectie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Hofsink „gaat een waardevolle bijdrage leveren aan het vormgeven van de liturgie in de Nieuwe Kerk, in samenwerking met de predikanten, organisten, de cantorij en de werkgroep Liturgie & Kerkmuziek”, aldus de kerkenraad van de Nieuwe Kerk.

Ook organist Stef Tuinstra en cantor-organist Jelte Hulzebos zijn aan de Nieuwe Kerk in Groningen verbonden. Desgevraagd geeft Hofsink aan dat Hulzebos vanwege het bereiken van de pensoengerechtigde leeftijd is gestopt met de cantorij en dat hij als organist gaat afbouwen.

Meer informatie: www.manneshofsink.nl