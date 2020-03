Maatregelen rond corona raken muzieksector hard

De nieuwe maatregelen die premier Rutte donderdagmiddag aankondigde om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben grote gevolgen voor de muzieksector in Nederland.

Als gevolg van het verbod op evenementen met meer dan honderd personen, worden concerten massaal afgelast.

Zo heeft het Concertgebouw in Amsterdam de programmering voor de rest van de maand maart geschrapt. In Rotterdam gaat de eerste editie van ”Matthäus aan de Maas”, een evenement van de Evangelische Omroep (EO) dat op zaterdag 21 maart in Rotterdam Ahoy zou plaatsvinden, niet door. Ook Concertgebouw de Doelen schort de programmering tot eind maart op.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat op het punt stond te vertrekken voor een tournee naar de Verenigde Staten, heeft de reis afgelast. Ook de Organisatie Oude Muziek zag zich genoodzaakt alle concerten tot en met 31 maart te annuleren.

Ook de concertseries van NPO Radio 4, het AVROTROS Vrijdagconcert in TivoliVredenburg, de ZaterdagMatinee en het Zondagochtendconcert in het Concertgebouw vinden in maart niet plaats, meldt NPO Radio 4.

Begrip

Concertorganisatoren zeggen de maatregelen te begrijpen. „Het Concertgebouw is een ontmoetingsplek voor artiesten en bezoekers, jong en oud en van over de hele wereld”, zegt algemeen directeur Simon Reinink. „Dit maakt dat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers. Daarom geven wij direct gehoor aan de nieuwe richtlijnen van de overheid.”

EO-directeur Arjan Lock over het afgelasten van ”Matthäus aan de Maas”: „Dit is natuurlijk vervelend voor al die mensen die er met groot enthousiasme aan gewerkt hebben en de mensen die zich erop verheugd hebben. Maar we weten dat ook zonder ons evenement het verhaal van de ”Matthäus” altijd doorgaat.”

De Organisatie Oude Muziek zegt de gezondheid en veiligheid van haar bezoekers, musici en medewerkers „zeer serieus” te nemen. „Met het annuleren van de concerten hoopt de organisatie verdere verspreiding van het virus te beperken.”

Balen

De Vereniging van Evenementmakers (VVEM), waar onder meer Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome en Rotterdam Ahoy onder vallen, betreurt de maatregel. „Dat is natuurlijk ongelooflijk balen”, aldus een woordvoerder tegen entertainmentsite BuzzE.

De zegsman weet niet om hoeveel concerten en andere publieksevenementen het precies gaat. „Dat moeten we eerst nog in kaart brengen. De echt grote concerten, dat zijn er niet zoveel, maar met de kleinere evenementen erbij tikt het snel aan.”

Of optredens en evenementen worden verplaatst, verschilt. „Dat is echt maatwerk. Dat is afhankelijk van de agenda’s van de zalen, van de artiest zelf en het toerschema. Het is natuurlijk te hopen dat alles wat nu wordt afgelast, wordt opgeschoven. Maar dat is van zo veel factoren afhankelijk en een hele klus.”

Steunpakket

Minister Van Engelshoven (Cultuur) heeft inmiddels aangegeven om de tafel te gaan met de cultuursector, om te praten over de gevolgen van de afgelastingen door het coronavirus. Ze doet dit naar aanleiding van een motie van D66, die afgelopen nacht in de Tweede Kamer is aangenomen.

De cultuurminister is blij met deze steun in de rug. De motie, die vraagt om een steunpakket, werd mede ingediend door GroenLinks, Partij van de Arbeid, 50PLUS, Partij voor de Dieren en DENK.

Kosten doneren

De Kunstenbond, die opkomt voor de eerlijke beloning van mensen in de creatieve sector, heeft een meldpunt geopend waar zzp’ers in de culturele en creatieve sector hun afzeggingen als gevolg van het coronavirus kunnen melden. Daarmee wil de bond de impact van de maatregelen in kaart brengen.

Van verschillende kanten is inmiddels door organisaties van concerten en culturele evenementen aan bezoekers de oproep gedaan om het geld voor het ticket van het evenement dat is afgelast niet te declareren, maar te doneren aan de organisatie, de zaal of het gezelschap. „De komende drie weken, en misschien nog wel langer, hebben musici geen inkomsten door afgelasting van al hun concerten”, aldus bijvoorbeeld de concertorganisatie Klassiek aan de Rijn. „Duizenden inkomens in de kunstsector staan nu op de tocht. Hou de cultuur overeind!”

Creatief

Ook elders in de wereld worden concerten en culturele evenementen afgelast. Zo ligt het Italiaanse muziekleven helemaal plat. Het Boston Symphony Orchestra zegde zijn tour door Azië af. De pianisten Yuja Wang en Lang Lang braken hun Europese tournees af, meldt NPO Radio 4.

Sommige musici of gezelschappen gaan creatief om met de ontstane situatie. Zo besloot de Berliner Philharmoniker de komende tijd wél uitvoeringen te geven, maar dan zonder publiek. De concerten kunnen gratis worden gevolgd in een zogenoemde Digital Concert Hall, waar de concerten in hoge kwaliteit gestreamd zullen worden.