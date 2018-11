Maassluise Muziekweek wordt Jong Talent Concours Maassluis

De Maassluise Muziekweek, een concours dat in 2019 z’n zestigste editie beleeft, gaat verder onder de naam Jong Talent Concours Maassluis.

Aan het concours, dat is gericht op klassieke muziek, doen jaarlijks circa 120 kinderen en jongeren uit het hele land mee. „Voor veel prijswinnaars is dit concours dé springplank naar het conservatorium, voor anderen is deelname een stimulans om verder te gaan met een leven lang muziek maken”, aldus de stichting Maassluise Muziekweek.

Het komende concours vindt plaats in de voorjaarsvakantie van 2019. De wedstrijd kent twee categorieën: categorie A is voor getalenteerde kinderen en jongeren van 8 tot en met 17 jaar. Deze categorie staat open voor pianisten, strijkers, gitaristen, harpisten, koper- en houtblazers en vocalisten. Categorie B is voor kamermuziekensembles die bestaan uit studenten van een Nederlands conservatorium.

Wegens het 60-jarig jubileum van het concours worden in de voorjaarsvakantie masterclasses gegeven door de wereldberoemde violiste Maria Milstein en pianist Hannes Minnaar. Ook komt het Riccioti Ensemble een concert geven in Maassluis.

De inschrijving voor Jong Talent Concours Maassluis is per 1 november geopend.

Meer informatie: www.maassluisemuziekweek.nl