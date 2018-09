Maarten Seijbel (79) stopt als voorzitter SBNO

Maarten Seijbel (79) heeft het voorzitterschap van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel (SBNO) onlangs neergelegd.

Dat meldde de Elburger maandag in een mailbericht.

De SBNO werd in 1973 door Seijbel opgericht met het doel een financiële bijdrage te leveren aan restauraties van historische orgels in Nederlandse (kerk)gebouwen. Seijbel was vanaf dat moment gedurende 45 jaar voorzitter van de stichting.

Seijbel was tot 2004 hoofdorganist van de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Hij stond aan de wieg van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. In 2010 werd hij benoemd tot ereburger van het vestingstadje.

Stadskasteel vol orgels