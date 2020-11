”Ludwig”: digitale cursus klassieke muziek in 10 weken

Primephonic heeft vorige week ”Ludwig” gelanceerd: een app met een digitale cursus klassieke muziek in tien weken.

Primephonic is naar eigen zeggen „een Nederlandse start-up met de ambitie om de wereldwijde Spotify van klassieke muziek te worden.”

”Ludwig” is gericht op de beginnende luisteraar naar klassieke muziek. Die krijgt in tien weken een volledig digitale basiscursus klassieke muziek, bestaande uit playlists, podcasts en anekdotes. „Zo wordt de luisteraar stap voor stap muzikaal begeleid en geënthousiasmeerd de eerste stappen in de uitgebreide wereld van de klassieke muziek te nemen”, aldus het persbericht.

„Alhoewel klassieke muziek miljoenen mensen aanspreekt, is het aanvankelijk voor velen een intimiderend genre door het grote aantal componisten, werken, opusnummers en genres”, aldus Primephonic. „Bestaande beginnerscursussen en -boeken zijn vaak uitermate theoretisch van aard, wat veel aspirant-luisteraars afschrikt.” Daarom vertelt ”Ludwig” de geschiedenis van klassieke muziek aan de hand van anekdotes; Bach die ruim 200 kilometer wandelde om zijn grote voorbeeld Buxtehude te kunnen beluisteren, de première van Stravinsky die in een gevecht resulteerde of Verdi die wordt bezongen door Italiaanse voetbalfans.

”Ludwig” is speciaal ontwikkeld voor jongeren die meer van klassieke muziek willen weten, maar geen idee hebben waar ze moeten te beginnen, aldus Primephonic. „Uit onderzoek is gebleken dat er wereldwijd meer mensen zijn die zeggen wel van klassieke muziek te genieten maar er toch bijna nooit naar luisteren, dan mensen die regelmatig naar klassieke muziek luisteren. Veel mensen geven zelfs aan zich een beetje te schamen hoe weinig ze van klassieke muziek weten.”

Na de cursus „is de deelnemer een heuse ”classionado””, belooft Primephonic. „Hij of zij begrijpt de belangrijkste periodes, componisten en werken uit de rijke geschiedenis van het genre en weet die in context te plaatsen.”

De app ”Ludwig” kost 18 euro.

Meer informatie: www.primephonic.com