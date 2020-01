Kurios Klarinetkwartet stopt na 18 jaar

Het Kurios Klarinetkwartet gaat zichzelf opheffen. Op 15 mei geeft het viertal zijn laatste concert.

Dat meldt Peter Koetsveld, een van de vier klarinettisten van het kwartet. De andere drie musici van het gezelschap zijn Boukje Musch, Corien Hoepman en Mark Snitselaar.

Het Kurios Klarinetkwartet werd in 2002 opgericht door Koetsveld. Het viertal gaf vele concerten in binnen- en buitenland. Ook verschenen er drie cd’s van hun spel.

Na achttien „succesvolle jaren” zag het kwartet echter „te weinig perspectief” om door te gaan, aldus Koetsveld. Daarom heeft het viertal gezamenlijk besloten „deze periode af te sluiten.”

Het concert waarmee het Kurios Klarinetkwartet afscheid neemt van het publiek is op 15 mei 2020 in de Maria Christinakerk in Den Dolder. „Het belooft een feestelijk concert te worden met succesvol repertoire van weleer”, aldus Koetsveld.