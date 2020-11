Koorwereld tekent protest aan tegen verbod op zingen

Van diverse kanten wordt in de koorwereld opgeroepen om in politiek Den Haag protest aan te tekenen tegen het recente overheidsverbod op het zingen door amateurkoren.

De acties zijn een reactie op de nieuwe coronaregels die de Rijksoverheid dinsdagavond 17 november na de persconferentie van premier Rutte publiceerde. Volgens de nieuwe maatregelen, die gelden per afgelopen donderdag, mogen amateurkoren voor onbepaalde tijd niet zingen.

Kabinet verbiedt amateurkoorzang

Koornetwerk Nederland heeft vrijdag een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat de koorsector is overvallen door dit „plotseling en achteloos verbod” op zingen. „Week in week uit zoeken een miljoen zangers, duizenden vrijwilligers en duizenden professionals een weg om het koor bij elkaar te houden, oplossingen te zoeken en veerkracht te tonen. Dit verbod, de totstandkoming ervan en de communicatie is een klap. De rek is eruit en de sector dreigt leeg te lopen”, aldus het netwerk, dat 1,7 miljoen zangers vertegenwoordigt.

Koornetwerk Nederland vraagt de Kamerleden er bij het kabinet op aan te dringen dat in ieder geval het verbod op zingen voor de jeugd tot 18 jaar per direct vervalt. Ook vraagt het netwerk de Kamer achter de noodlijdende koorsector te gaan staan. „De huidige onnavolgbaarheid van de besluitvorming, de ontoegankelijkheid van de onderbouwing en de wijze van communicatie kosten onnodige energie. Het feit dat kennis, expertise en alle inspanningen om verantwoord te repeteren op geen enkele wijze betrokken worden in besluitvorming ontneemt de sector de veerkracht. Deze energie en veerkracht zijn eindig, merken we, een leegloop dreigt. De miljoen zangers, vele duizenden vrijwilligers, instrumentalisten en dirigenten verdienen het dat we achter ze staan.” Concreet stelt Koornetwerk Nederland voor om gezamenlijk een routekaart op te stellen om de sector perspectief te bieden.

Mailprotest

Binnen de koorwereld circuleert ook een brief van de hand van koordirigent Ruben de Grauw, lid van het Nederlands Koordirigenten Collectief. In deze brief –”De koorwereld is geschokt en vraagt om opheldering”– wordt Tweede Kamerleden gevraagd met het kabinet de discussie aan te gaan over de vraag op welke gronden deze nieuwe maatregel is genomen en voor hoelang het verbod geldt.

Brief van Ruben de Grauw.

Brief Aan Tweede Kamer RdG by RD on Scribd



„Ter verduidelijking: de koorwereld is niet geschokt omdat ze niet mag zingen. Want mocht onderbouwd kunnen worden dat we door niet te zingen onze bijdrage aan de oplossing van dit grote maatschappelijk probleem kunnen leveren, dan is iedereen bereid dat te doen. Het is juist het volstrekte gebrek aan onderbouwing en communicatie dat ons zo schokt, en het draagvlak voor de genomen besluiten ondermijnt”, aldus De Grauw aan het slot van zijn brief.

In een begeleidende mail wordt iedere betrokkene in de koorsector gevraagd om Tweede Kamerleden met cultuur in hun portefeuille massaal een protestmail te sturen.

Op de site Petities.nl is een oude actie onder het motto #laatonszingen weer nieuw leven ingeblazen. De achterliggende dagen tekenden velen uit de koorwereld deze petitie. De teller van het aantal ondertekenaars stond maandag aan het begin van de middag op ruim 7500.