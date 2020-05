Kerkmusicus Willem Vogel maand lang digitaal herdacht

Willem Vogel, jarenlang cantor-organist van de Oude Kerk in Amsterdam, zou op 2 mei 100 jaar zijn geworden. De herdenkingsbijeenkomst die zaterdag in Amstelveen gehouden zou worden, ging niet door. In plaats daarvan vraagt de Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam de hele maand mei online aandacht voor de kerkmusicus.

Dagelijks wordt er een zogenoemde ”Vogelpost” geplaatst op de site www.stichtingcantoraat.nl. Daarin komen geluidsopnamen, foto’s, trivialiteiten, melodieën, kerkgebouwen en uitspraken van Willem Vogel langs. Christiaan Winter, die in 1996 Vogel als cantor van de Oude kerk opvolgde en die werkt aan een dissertatie over de kerkmusicus, verzorgt de dagelijkse ”Vogelpost”.

Honderdste geboortedag Willem Vogel in Amstelveen herdacht (geannuleerd)

Willem Vogel (1920-2010) was jarenlang cantor van de Oude Kerk in Amsterdam. Tot 1973 was hij als cantor-organist verbonden aan de Nieuwezijds Kapel in Amsterdam. In 1973 ging hij met de cantorij van deze kerk naar de Oude Kerk in Amsterdam. Vanaf dat moment heet het gezelschap daar Sweelinckcantorij. Het koor verzorgt sindsdien de liturgische muziek in de Oude Kerk.

Als componist schreef Vogel onder andere voor de Sweelinckcantorij veel liturgische composities. In het Liedboek voor de kerken (1973) en in het nieuwe Liedboek (2013) is een groot aantal melodieën van zijn hand opgenomen.