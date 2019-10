Jan Quintus Zwart viert 35-jarig dirigentenjubileum

Jan Quintus Zwart viert op zaterdag 26 oktober met een concert in de Rotterdamse Doelen het feit dat hij 35 jaar actief is als dirigent.

Zwart (62), een van de zonen van de Kamper organist Willem Hendrik Zwart, kreeg in 1984 zijn eerste benoeming als dirigent, bij de christelijke gemengde zangvereniging Looft den Heer uit Notter.

Inmiddels heeft Zwart zeven koren onder zijn hoede: behalve Looft den Heer uit Notter ook het Hollandkoor, het christelijk regionaal koor Voices uit IJsselmuiden, het christelijk regionaal koor Praise the Lord uit Notter, het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him, het Catharina Choir uit Harderwijk en het Hardenbergs christelijke mannenkoor.

Tijdens het concert in de Doelen, dat wordt georganiseerd in samenwerking met Christenen voor Israël, zingen alle zeven koren van Zwart. Het gaat in totaal om 1000 koorleden.

Muzikale medewerking verlenen het Hineni Symfonie Orkest onder leiding van Lubertus Leutscher en de solisten Chloë Elsenaar (viool), Noortje van Middelkoop (panfluit), André van Vliet (piano) en Ronald IJmker (orgel).

Ds. Kees van Velzen verzorgt de meditatie. Ook zal er aandacht zijn voor het Jaffa Instituut, dat zich inzet voor kansarme kinderen in Israël en waarvoor de collecteopbrengst bestemd is.

Het concert op 26 oktober begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 25 euro (via koorleden) of 29,50 euro (via de Doelen).

Meer informatie: christenenvoorisrael.nl