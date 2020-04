Internationaal Orgelfestival Haarlem uitgesteld tot 2021

Het Internationaal Orgelfestival Haarlem, dat deze zomer zou plaatsvinden, is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar zomer 2021.

Dat heeft festivaldirecteur Peter Ouwerkerk zaterdag 18 april bekendgemaakt.

De 53e editie van het tweejaarlijkse evenement zou van zaterdag 18 juli tot zaterdag 1 augustus 2020 plaatsvinden. Ouwerkerk: „De deelnemers aan het Improvisatieconcours en de Zomeracademie zijn afkomstig uit de hele wereld: Zuid-Korea, China, Australië, Zuid-Afrika, Europa, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Amerika. Het is onwaarschijnlijk dat in juli in al die werelddelen het coronavirus onder controle is. Het is daarom uitgesloten dat we in juli een festival kunnen houden zonder gezondheidsrisico’s.”

Gekozen is om het festival niet af te gelasten, maar een jaar uit te stellen. Daarom is het evenement nu gepland voor de periode van 17 tot en met 31 juli 2021. Het programma van de concerten en de Zomeracademie blijft ongewijzigd, aldus Ouwerkerk.

Ook het prestigieuze improvisatieconcours is uitgesteld en zal nu plaatsvinden op woensdag 21, vrijdag 23 en zaterdag 24 juli 2021.

In 2021 is het zeventig jaar geleden dat het orgelfestival werd opgericht. „Des te feestelijker zal het festival in 2021 zijn!”, aldus de organisatie.

Meer informatie: www.organfestival.nl