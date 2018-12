Inspiratiedag voor organisten in Grote Kerk Gorinchem

In de Grote Kerk in Gorinchem vindt op zaterdag 2 maart 2019 een inspiratiedag voor organisten plaats.

Tijdens de dag staan de thema’s ontmoeten, spelen en leren centraal. Drie bekende organisten geven in dat kader workshops: Everhard Zwart (Capelle aan den IJssel) behandelt het romantische repertoire. Dick Sanderman (Rijssen) gaat in op de barokke orgelmuziek. Gerben Mourik (Oudewater) brengt barok en romantiek bij elkaar in zijn bijdrage over improviseren.

Tijdens de dag kunnen 27 deelnemers zelf het Bätz/Witteorgel bespelen, waarbij de gastdocenten tips geven. Zwart, Sanderman en Mourik verzorgen ’s avonds (19.30 uur) gezamenlijk een concert.

Deelname aan de dag kost 30 euro (kinderen tot 12 jaar betalen 15 euro). De entree voor het concert ’s avonds bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar (reductie bij bestellen via de site).

Meer informatie: www.achterdeklavieren.nl