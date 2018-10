Ingebruikname gerestaureerd orgel Dorpskerk Pijnacker

Het Knipscheerorgel in de Dorpskerk van Pijnacker is het achterliggende jaar gerestaureerd. Donderdagavond 25 oktober wordt het weer in gebruik genomen.

Het orgel in de Dorpskerk van Pijnacker stamt uit 1830. De firma Kam & Van der Meulen voegde in 1850 een tweede klavier toe. Jac. van der Linden & Co bouwde het instrument om in 1967, waarbij het tevens werd uitgebreid. Ook in 1975 en 1984 werd er aan het orgel gewerkt, waarbij het werd uitgebreid met een derde klavier. Het orgel telt nu dertig stemmen.

Het achterliggende jaar heeft de Sloveense orgelmakerij Škrabl het instrument gerestaureerd. Adviseur was Aart Bergwerff.

Tijdens de ingebruikname op 25 oktober (aanvang 20.00 uur) geeft Bergwerff een toelichting op de restauratie. Ook verzorgt hij een klein concert.

Zaterdag 27 oktober is er in de Dorpskerk vanaf 14.00 uur een open middag waarbij er uitleg wordt gegeven over de restauratie. Bergwerff verzorgt dan om 17.00 uur opnieuw een concert.

Meer informatie: www.pknpijnackerdelfgauw.nl