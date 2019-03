Ingebruikname gerestaureerd Bätzorgel Pieterskerk Breukelen

Het Bätzorgel in de Pieterskerk van Breukelen is het achterliggende jaar gerestaureerd. Het instrument wordt op zaterdagmiddag 23 maart weer in gebruik genomen.

Het orgel in Breukelen werd in 1787 door Gideon Thomas Bätz als eenklaviers instrument met aangehangen pedaal gebouwd. In 1867 breidde Witte het uit met een tweede klavier. Het orgel telt nu vijftien stemmen.

De achterliggende tien maanden is een conserverende restauratie uitgevoerd. Daarbij zijn de klank en kleurstelling van de kas teruggebracht naar de situatie van 1787.

De werkzaamheden werden uitgevoerd door orgel- en klavecimbelbouwer J. C. van Rossum uit Wijk en Aalburg. Het schilderwerk is uitgevoerd door de specialisten Wolters & Ovink, samen met de Breukelse schilders Vervat & De Jong. Orgeladviseur was Jaap Jan Steensma. De restauratiekosten bedroegen 185.000 euro en zijn gedragen door diverse fondsen, particulieren en de protestantse gemeente Breukelen.

Tijdens de ingebruikname op zaterdagmiddag 23 maart (15.30-17.30 uur) laten organisten en specialisten het orgel horen en lichten zij de restauratie toe. Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht, stelt het zogeheten Gilde der Orgeltreders in.

Meer informatie: www.vriendenvandepieterskerk.nl en www.pieterskerk.info