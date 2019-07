Hitte ontregelt muziek Goudse Sint-Jan

De muziek in de Sint-Janskerk in Gouda heeft te lijden onder de huidige hitte. Het Moreauorgel is moeilijk op stemming te krijgen. En stadsbeiaardier Boudewijn Zwart mag tijdelijk de toren niet op.

Dat meldt de Goudse Post woensdag.

Volgens het artikel is het moeilijk het metershoge hoofdorgel op stemming te houden, omdat een deel van de orgelpijpen zich bevindt op 25 meter hoogte in de kerk, terwijl andere pijpen maar een paar meter boven de grond tot klinken komen.

Op de vloer van de kerk is het momenteel 20 graden koeler dan buiten, aldus het artikel, maar onder het kerkdak zou de temperatuur inmiddels zijn opgelopen tot 45 graden.

In een poging de warmte onder het dak van de monumentale kerk weg te krijgen, zijn donderdag voor het eerst de dakkapellen op de kerkzolders geopend, terwijl ook de luiken van het tongewelf opengingen.

De eeuwenoude beiaard van Hemony in de toren van de Sint-Jan kan de hitte wel hebben, aldus stadsbeiaardier Boudewijn Zwart tegenover de Goudse Post. Alleen is de temperatuur bij het beiaardklavier in de toren dusdanig „extreem”, dat de gemeente Gouda heeft bevolen dat er op dit moment niet gespeeld mag worden op het carillon.