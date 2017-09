Hhg Ouderkerk neemt Flentrop/Van den Heuvelorgel in gebruik

De hersteld hervormde gemeente (hhg) van Ouderkerk aan den IJssel neemt op vrijdagavond 22 september haar ‘nieuwe’ Flentrop/Van den Heuvelorgel in gebruik.

In het nieuwe kerkgebouw van de hhg aan de Abelenlaan is een drieklaviers instrument gerealiseerd. Het gaat om het drieklaviers Flentroporgel (1959) uit de Maranathakerk in Amsterdam, dat door de firma Jan L. van den Heuvel uit Dordrecht is uitgebreid van 30 naar 38 stemmen. Het instrument is geheel geherintoneerd en voorzien van een geheel nieuwe orgelkas in de stijl van het traditioneel vormgegeven kerkgebouw.

Op vrijdagavond 22 september (aanvang 19.30 uur) is de officiële overdracht en ingebruikname. Daarbij zal het orgel „in zijn diverse facetten beluisterd kunnen worden”, aldus de uitnodiging. Na afloop is er voor derden (beperkt) gelegenheid om het orgel te bespelen.

