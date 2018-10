Grote Kerk Gorinchem op zoek naar hoofdorganist

De Grote Kerk in Gorinchem is op zoek naar een nieuwe hoofdorganist, die tevens stadsorganist van Gorkum wordt.

Dat blijkt uit de vacatureadvertentie die de protestantse gemeente Gorinchem heeft gepubliceerd.

De vacature is ontstaan door het vertrek van organist Gerben Budding, die per 1 juli 2018 in de Sint-Janskerk in Gouda is benoemd.

Gerben Budding nieuwe hoofdorganist Sint-Jan Gouda

De nieuwe hoofdorganist in Gorinchem moet onder andere circa 65 zondagse erediensten spelen, er zorg voor dragen dat het monumentale Bätz/Witteorgel in goede staat blijft, als stadsorganist van Gorinchem meewerken aan de viering van nationale hoogtijdagen en plaatselijke culturele en educatieve projecten en evenementen, in staat zijn te improviseren en liefst ook als concertorganist optreden.

Sollicitaties moeten vóór 15 november binnen zijn bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie, Bart Boom.