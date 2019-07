Groot Nederlands Bevrijdingskoor bij 75 jaar bevrijding

In januari gaat het Groot Nederlands Bevrijdingskoor van start. Het projectkoor geeft rond Koningsdag en 5 mei 2020 een aantal concerten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Nederland.

Het koor is een variant op het Groot Reformatiekoor, dat in 2016 van start ging en vier edities beleefde. Ook het Groot Nederlands Bevrijdingskoor wordt geleid door de musici Martin Zonnenberg (dirigent), Peter Wildeman (orgel) en Joost van Belzen (vleugel).

Het Groot Nederlands Bevrijdingskoor werkt in z’n concerten onder andere samen met het Groot Bevrijdingsmannenkoor onder leiding van Martin Mans, dat bestaat uit de leden van diens mannenkoren.

Vanaf januari gaat het Groot Nederlands Bevrijdingskoor, waaraan iedereen ouder dan 15 jaar kan meedoen, vier keer repeteren op diverse locaties in Nederland. Rond Koningsdag is er een aantal concerten, in ieder geval in Rotterdam (Laurenskerk), Goes (H. Maria Magdalenakerk) en Kampen (Bovenkerk).

Meer informatie: www.bevrijdingskoor.nl