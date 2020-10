Recensie: Vier musici spelen ”Con Brio!”

Een afwisselend programma met (licht-)klassieke muziek, populaire nummers en geestelijke liederen, vol geestdrift en energie uitgevoerd. Vandaar de titel ”Con Brio!” (dat is: met vuur). Is getekend: Marien Stouten (orgel), Jan Peter Teeuw (vleugel), Pascal van de Velde en Matthijs Valkenwoud, trompet.

Het kwartet spelers en blazers brengt een programma vol kleurenpracht vanuit de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek. Het idee voor dit album is ontstaan tijdens de zomeravondconcerten in de Boezemkerk van Ridderkerk-Bolnes, waarbij in 2019 de trompettisten Van de Velde en Valkenwoud te gast waren. De blazers doen ook nu in deze ”Con Brio!” hun best. Alles behalve ”Blaas Maar Raak”, zoals de cursus van Van de Velde heet.

Op het programma van ”Con Brio!” staan onder andere liederen als ”Ere zij aan God de Vader”, ”How great Thou art”, ”Ik wandel in het licht met Jezus” en ”Grote God, wij loven U”. Bijzonder is de combinatie van Psalm 122 met ”Here Jezus, om Uw woord”, een compositie van Teeuw. Vierhandig op orgel spelen Stouten en Teeuw de Danse uit ”Trilogie” van Bédard. De energie en het vuur spatten ervan af. Verder bevat het schijfje licht-klassieke werken van Dvořák, Toselli en populaire jazzy melodieën als ”The last Rose of summer”, ”Indian Summer” en ”Bugler’s Holiday”. Ga er met een glas wijn, wat nootjes en chips op de bank lekker voor zitten en geniet van alles wat over u wordt uitgestrooid.

Con Brio!; Animato Music Productions (AMP 32027); € 14,95; meer informatie: animato.nu

Ere zij aan God de Vader (J.P. Teeuw)

Humoresque (A. Dvořák)