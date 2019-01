Recensie: ”Vier jaargetijden” van Hendrik Jan van der Heiden

Op deze cd neemt Hendrik Jan van der Heiden een aantal psalmen en meer of minder bekende geestelijke liederen als basis voor improvisaties. Hij groepeert ze rond de vier jaargetijden. Voorafgaand aan elk seizoen is er een extra bewerking, die echter in de tracklist op het hoesje niet genummerd is. Even nadenken dus als je een bepaald lied zoekt.

Dat Van der Heiden een vaardig pianobespeler is, was bekend. Ook deze cd met uitermate toegankelijke bewerkingen bewijst dat. Bij mij rees wel de vraag of hier sprake is van improvisaties. Het hier gebruikte concept is meer dat van een ”Lied ohne Worte”, waarbij de melodie van een kort voorspel wordt voorzien en op een consistente manier –ritmisch, of met op een bepaalde wijze gebroken akkoorden– begeleid wordt. Af en toe duikt er iets verrassend op, zoals een expliciete verwijzing naar Griegs pianoconcert.

Improvisaties associeer ik echter meer met het concept waarbij korte motieven uit de melodie gebruikt worden om er eerst iets anders van te maken en dan weer bij de melodie uit te komen. Mooie voorbeelden van uitgeschreven improvisaties zijn de slotdelen van Mozarts en Beethovens variatiereeksen. Zo’n aanpak biedt ook harmonisch en qua tempo meer mogelijkheden. Nu heeft het aaneengesloten beluisteren van alle nummers het risico dat het toch een beetje voorspelbaar en dus saai wordt.

De Bösendorfer piano is mooi opgenomen. Het boekje bevat informatie over de aanpak van Van der Heiden, met ook openhartige persoonlijke noties.

Vier jaargetijden – Hendrik Jan van der Heiden; Interclassic Music (ICM 218009); € 15,-; bestellen: bestellen: www.interclassicmusic.nl

