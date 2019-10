Recensie: Van Doeselaar en Wiersinga met Bach in de Martinikerk

Het orgel van de Martinikerk Groningen mag dan ”Schnitger” heten, het is dankzij Ahrend dat het als een feniks uit zijn as herrees. De klankkleuren hebben de titulair organisten op deze Bach-cd vastgelegd.

Een originele keus: geen enkel oorspronkelijk orgelwerk en twee vierhandige werken. De sinfonia ”Wir danken Dir” en het koor ”Ein feste Burg” omlijsten het programma. In het eerste werk een zeer voortvarend tempo, in het laatste bezonkenheid gekoppeld aan het op een heerlijke manier enthousiast ‘in de toetsen grijpen’. Ook het Le Picardorgeltje kreeg een plek; qua klankkwaliteit doet het niet onder voor de grote ‘broer’.

De verleiding is groot beide organisten te vergelijken, maar het mooie van deze cd is dat de bron hoorbaar dezelfde is: een uitstekende kennis van uitvoeringspraktijk gekoppeld aan een hoorbare klik met de orgels. Qua emotionele diepgang vallen Van Doeselaars zeer poëtische interpretatie van de Ciaccona (origineel voor viool solo) en het middendeel van de Toccata BWV 912 op. Wat een heerlijke prestanten, met de originele 32-voet van Schnitger als basis.

Wiersinga weet het lastige Concerto in A (origineel voor vier klavecimbels en strijkers) heel verfijnd en knap te vertolken; hij houdt duidelijk vanuit de originele instrumenten de klank helder en direct. In het Italiaanse concerto is het wellicht jammer dat het accent wat op dezelfde kleuren ligt; de prachtige en vele tongwerken komen er op de cd wat bekaaid van af… De opname is prachtig, de balans perfect: ruimtelijk en toch voldoende direct om al die (prachtige) noten te horen.

Johann Sebastian Bach: a new angle – Leo van Doeselaar & Erwin Wiersinga – Organs of the Martinikerk Groningen; MDG (906 2137-6)

”Wir danken dir, Gott”, Sinfonia uit cantate BWV 29 (Leo van Doeselaar, Schnitgerorgel)

Contrapunctus IX a 4, uit: Die Kunst der Fuge, BWV 1080 (Erwin Wiersinga, Le Picardorgel)