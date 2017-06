Recensie: Orgelconcerten gg Gouda

Niet ten onrechte wordt het Van Vulpenorgel (2009) in de kerk van gereformeerde gemeente in Gouda geroemd. Jaarlijks organiseert een commissie drie bespelingen, al dan niet met een koor of een ander instrument.

Een bloemlezing uit liveopnamen van deze concerten is op cd gezet. De selectie ontkomt niet aan bijgeluiden. Met samenzang van Psalm 105 bijt Sietze de Vries het spits af. Wijlen Bram Beekman is hekkensluiter met de Avondzang (opgenomen in 2012).

Deze bloemlezing geeft een doorsnee van een kleurrijk instrument. Mooie, een beetje ‘spuckende’ fluiten in de Fuga g-moll van Reincken. Een prachtige Dulciaan in het ”Vater unser” van Böhm, die bij Dick Sanderman ook terugkomt in Air and Gavotte van Wesley. Corelli varieerde in zijn Sonate in d voor viool en klavecimbel (opus 5 nummer 12) op het thema ”La Follia”, bekend van Bachs Bauerncantate. In de orgelversie die Jan Jansen speelt komen alle klankfacetten van het orgel aan bod.

Gerben Budding demonstreert de Mendelssohnromantiek met Sonate V. In Elgars ”Land of Hope and Glory” en Homilius’ ”Komm, heiliger Geist” blaast trompettist Bart Roobol mee met Gijsbert Kok. Leendert Verduijn glorieert met de Toccata in d van Reger. Mooi hoe de broers Euwe en Sybolt de Jong hun vier handen tot één klank weven in hun arrangementen van Mendelssohns ”Elias” en cantates van Bach. Canticum Amicorum onder leiding van Patrick van der Linden zingt Psalm 1 (derde couplet met spreekstem), waarbij Gerben Mourik tussen de regels improviseert.

Een voortreffelijke presentatie van een indrukwekkend instrument, die helaas vergezeld gaat van een wel erg karig booklet.

Orgelconcerten gereformeerde gemeente Gouda; VDGRAM-Records (VDG 20160902); € 10,- (excl. verzendkosten); bestellen: www.gergemgouda.nl

Improvisatie en samenzang Psalm 105 vers 24 (Sietze de Vries) Sietze de Vries, orgel (30-05-2009)

Toccata d moll, opus 59 (Max Reger) Leendert Verduijn, orgel (19-09-2014)