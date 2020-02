Recensie: Jaap Zwart speelt werken Johan Haaksma

Johan Haaksma schreef een aantal orgelwerken, waarvan enkele door zijn leermeester Jaap Zwart op cd zijn gezet, gespeeld op het Vermeulen/Ademaorgel in de Sint-Lambertusbasiliek in Hengelo.

Haaksma heeft heel wat in z’n mars. In 2007 won hij op het Hinsz Compositieconcours in Kampen met zijn compositie ”Beresjiet” (Genesis 1: In het begin) de tweede prijs; in 2013 was hij op hetzelfde concours finalist. Zwart laat van Haaksma een mooi geharmoniseerd orgelkoraal bij Psalm 77 horen. Verder een doorgecomponeerde variatiereeks over Psalm 80 (met wat vreemde harmonisatiewendingen) en Psalm 28 (waarin de roep tot God om hulp soms erg doordringend is). In ”Danspsalm” brengt Haaksma een synthese tussen dansritmes en de melodieën van de Psalmen 149, 87 en 30. Op zich interessant, maar met te weinig samenhang. Vervolgens mooie interventies van de liederen 23 en 89 uit het Liedboek voor de kerken.

Van de ”Reflecties” over het lied ”Heer, U bent mijn leven” zegt Haaksma zelf dat op een gegeven moment qua stemvoering de kikkers uit de kruiwagen springen, die tot clusters samenklonteren. Deze kikkers bekoren mij helaas niet.

Ten slotte is er ”Beresjiet”, waarin Haaksma speelt met de elementen aarde, water, lucht en vuur. Hier moet je naar leren luisteren. Zonder de uitleg in het tekstboekje is er geen touw aan vast te knopen.

Zwart toont zich een toporganist, op een instrument dat niet mijn favoriet is.

Beresjiet – Orgelwerken van Johan Haaksma; uitgave in eigen beheer; € 15,-; bestellen: jjhaaksma@t-mobilethuis.nl

God, uw pad was door de golven (Psalm 77)

Danspsalm