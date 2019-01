Recensie: Jaap Kroonenburg speelt live in Maassluis

Jaap Kroonenburg is alweer enkele decennia organist van het „deftige” orgel van de Groote Kerk in Maassluis. Er verscheen een cd met liveopnamen, met veel onbekend(er) repertoire.

Het stoere Preludium und Fuge in D van Krebs krijgt dan wel niet een vertolking volgens de laatste historische inzichten, door de registratiewisselingen en stoere aanpak krijgt het werk wel allure. De muziek van Carl Ph. E. Bach (een van de zonen van…) doet een flink beroep op de fijngevoeligheid van de speler. Deze laat in de vijfde Sonate in deel 1 een keur aan tongwerken voorbijkomen. Deel 2 laat een romantische kant van deze Bach horen. Deel 3 –een luimige variatiereeks– laat een alert spelende Kroonenburg horen. Voor Bach’s Pièce d’Orgue geldt eigenlijk hetzelfde als voor Krebs…

Als bruggetje naar de grote werken fungeren een variatiereeks van Hans Boelee op een thema van Händel en een Menuet van Th. Salomé. Het eerste stuk is alleen aardig omdat je het nooit hoort, het Menuet krijgt een aanpak waarop ook Asma patent had: van een stuk dat niet tot de wereldtop behoort door je manier van spelen een overtuigend geheel maken.

Twee grootschalige werken vormen de afsluiting van deze schijf. Het dramatische ”Weinen, Klagen” van Liszt krijgt een voorbeeldige vertolking; erg mooi qua klankkleuren en als een spannend verhaal opgediend. De Toccata van Andriessen vormt een waardige afsluiter.

Het cd-booklet is helaas slechts een inlegvelletje, zonder teksten over de gespeelde werken.

Garrels aan de Waterweg – Jaap Kroonenburg speelt live – Garrelsorgel Groote Kerk Maassluis; Garrels (1732.18.32); € 15,-; bestellen: www.garrelsorgelmaassluis.nl

Thema mit Variationen, uit: Sonate 5, Wq. 69; H 53 (C. Ph. E. Bach)

Menuet Symphonique, opus 59 no. 7 (Théodore Salomé)