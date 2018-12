Recensie: Historische opnamen Feike Asma

Oud-programmamaker Okke Dijkhuizen is al jarenlang bezig om radio-opnamen aan de vergetelheid te ontrukken. Cd’s met boeiende geluiden bracht hij op de markt, bijvoorbeeld van violist Olof, pianist De Groot, en de organisten Bijster en Matter. Onlangs verscheen een cd met opnamen van Feike Asma.

Op dit schijfje is goed te horen hoe meeslepend deze orgelreus spelen kon. Voornaam klinkt Andriessens ”Thema”, en teder Guilmants ”Méditation” op Asma’s orgel in Maasluis. Speels danst Monnikendams ”Chorale” door de Utrechtse Dom. En imposant buldert Hoyers koraalfantasie ”Jerusalem” door de Haarlemse Bavo heen. Ook in deze uitvoeringen blijkt dat Asma geen fijnschilder was: regelmatig fluctueert het tempo en worden akkoorden ongelijk aangeslagen. Maar zijn landschappen zijn wel adembenemend mooi, vooral wanneer de zon –het volle werk!– door jagende wolken heen breekt.

De opnamen dateren van 1977, ’80 en ’82. In de laatste is te horen dat Asma oud werd: in Francks ”Deuxième Choral”, ”Pastorale” en ”Pièce Héroique” worden de lijnen slapper en de streken grover, waardoor het tafereel minder aantrekkelijk wordt. Desalniettemin prachtig dat deze vertolkingen weer te horen zijn!

Maar bij de omroep wordt nog meer fraai geluid bewaard. Bijvoorbeeld van Van Viegen in de Dom en Van den Berg in Delft. Jarenlang waren die opnamen via de NCRV-webstek te beluisteren. Het zou mooi zijn als ook zij weer beschikbaar komen. Op het www – of op een cd van Dijkhuizen.

Feike Asma – Historische opnamen uit het EO-archief; Excellent Recordings (ER 133418); € 15,95; bestellen: www.bestelmuziek.nu

Chorale (deel 3) uit: Sonata da Chiesa (Marius Monnikendam) - Utrecht

Deuxième méditation pour orgue en fa dièse mineur, op. 20 nr. 2 (Alexandre Guilmant) - Maassluis