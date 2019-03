Recensie: Fluitist Kees Alers en organist Joost van Belzen

Op de cd ”Op weg naar Jeruzalem” spelen fluitist Kees Alers en organist Joost van Belzen Joodse melodieën en liederen over Jeruzalem.

De cd is opgenomen in de Grote Kerk van Tholen. Het repertoire bestaat deels uit populaire nummers en deels uit minder bekende stukken. Zo bevat de vierde track canonmelodieën als ”Yehuda”, ”Hineh ma tov”, ”Hava nagila”, alle gelardeerd met zwierige variaties. Op hun Jeruzalemreis putten de musici echter ook uit de rijke Joodse traditie, met name die uit Oost-Europa. Soms intens verdrietig, vol heimwee, soms ook uitbundig. Uitzondering is ”De Heilige Stad”, maar ook hier weet Alers iets moois van te maken, zoals het gebonden spelen van het woord ”Jeruzalem”. De bewerking krijgt vlak voor het eind een lelijke modulatie: jammer.

Een cd gevuld met muziek op dwarsfluit waarvan bijna alle nummers in mineur staan: kan dat? Ja, wanneer je als musicus in staat bent met je spel zoveel variatie aan te brengen dat het nergens vervelend wordt. Alers is daartoe in staat, getuige deze cd. Behalve een virtuoos fluitist demonstreert Alers een grote muzikaliteit. Hij schakelt moeiteloos over van diep verdrietige naar uitgelaten feestmuziek en weet met zijn fluit prachtige kleurnuances aan te brengen.

Mede dankzij de bescheiden maar kundige begeleiding van organist Van Belzen is het resultaat een mooie cd die de moeite van het beluisteren waard is, maar die het ook als achtergrond prima doet.

Op weg naar Jeruzalem – Kees Alers (fluit) en Joost van Belzen (orgel); W & B (0218); € 15,-; bestellen: www.w-en-b.nl

In de poorten van Jeruzalem (J. Mulder / bew. J. J. van Belzen)

De Heilige Stad (S. Adams / Karsemijer / P. Wildeman / arr. M. Brandwijk)