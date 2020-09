Recensie: Dudok Quartet speelt Haydn

Met deze cd (de eerste verscheen vorig jaar) voltooit het Dudok Quartet zijn registratie van Haydns baanbrekende strijkkwartettenreeks opus 20.

De componist schreef het zestal kwartetten in 1772 op 40-jarige leeftijd en zette met deze werken een standaard neer die tot op de dag van vandaag is nagevolgd door componisten uit het classicisme, de romantiek en de 20e eeuw. Voor het eerst in de muziekgeschiedenis behandelde hij de vier instrumenten van het strijkkwartet (viool-viool-altviool-cello) als gelijkwaardig aan elkaar. Het repertoire in dit genre heeft hij enorm verrijkt met niet minder dan 69 strijkkwartetten, inclusief de kwartetversie van de ”Sieben Letzte Worte”.

Helaas is en wordt Haydns muziek regelmatig weggezet als zorgeloze gebruiksmuziek zonder noemenswaardige diepgang. Deze benadering doet geen recht aan de originaliteit en vindingrijkheid die Haydns composities kenmerken. En wie eenmaal de vertolking van het Dudok Quartet heeft beluisterd, is op slag genezen van genoemde misvatting. Het is een knap staaltje werk als je de frisheid en de veelkleurige gelaagdheid van deze muziek zo kunt laten horen, dat de luisteraar van begin tot eind op het puntje van zijn stoel zit. De vier strijkers blijken Haydns ”grammatica” (een passende term, genoemd in het begeleidende boekje) feilloos te begrijpen. Bovendien wordt op eenzame hoogte eensgezind gemusiceerd, en wel zo eensgezind dat het lijkt alsof één speler alle vier de instrumenten bespeelt. Opmerkelijk voor een kwartet dat nog maar tien jaar bestaat. Klasse.

Joseph Haydn – String Quartets opus 20, volume 2 – Dudok Quartet Amsterdam; Resonus (RES10262); € 8,99; bestellen: www.resonusclassics.com

Allegro Moderato, uit: Quartet in E-flat major, Op. 20, No. 1

Presto e scherzando, uit: Quartet in D major, Op. 20, No. 4