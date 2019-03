Recensie: Derde Bachalbum Pieter van Dijk

Pieter van Dijk is inmiddels toe aan het derde album in zijn integrale van de complete orgelwerken van J. S. Bach. Dit keer speelt de Alkmaarse organist de achttien Leipziger Choräle (BWV 651-668), afgewisseld met de acht kleine preludiums en fuga’s BWV 553-560, de zogenoemde ”Acht kleintjes”. De vraag of die laatste nu wel of niet van Bach zijn, is voer voor musicologen.

Kwam het tweede album van Van Dijk uit Purmerend met zijn Garrelsorgel, bij de derde is de organist weer terug op ‘zijn’ Van Hagerbeer/Schnitgerorgel in de Grote Kerk van Alkmaar. De monumentaliteit en diepzinnige poëzie van de grote Leipziger koraalbewerkingen staan buiten kijf. Van Dijk geeft ze weer in krachtige, overweldigende plenumregistraties of in smeltend mooie schilderachtige registraties. Overrompelend klinken de plena in de pinksterhymne en in het avondmaalslied ”Jesus Christus unser Heiland”. Subliem uitgekiende registraties in de koralen ”An Wasserflüssen Babylon” en het ingetogen ”Schmücke dich”. Hoewel er over details verschillend kan worden gedacht, kiest Van Dijk over het algemeen rustige tempi, met een enkele uitschieter. Na het ”Vor deinen Thron tret ich hiermit” is er ruimte voor de derde Triosonate en de Toccata in F (BWV 540). Om niet van je stoel te vallen, moet je bij de laatste af en toe naar adem happen: adembenemend hoe Van Dijk dit werk neerzet.

Toelichting en registraties staan in het Engelstalige tekstboekje. De Nederlandse vertaling staat op de website van het label.

Bach – Complete Organ Works 3 – Leipziger Choräle – Pieter van Dijk, Van Hagerbeer/Schnitger organ Grote Kerk Alkmaar; DMP Records (DVH 140271); 2-cd; € 25,-; bestellen: www.dmp-records.nl

Komm, Heiliger Geist, BWV 651

Praeludium et Fuga C-dur, BWV 553

Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 663