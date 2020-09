Recensie: Debuut-cd Sander van den Houten

Na drie jaar werkzaam te zijn als titularis van het Bätzorgel in de lutherse kerk te Den Haag, vond Sander van den Houten het tijd om zichzelf op zijn orgel te presenteren middels een cd.

Daarbij maakte hij meteen een goede keuze om Aad van der Waal als opnametechnicus te vragen. De akoestiek van de lutherse kerk is best problematisch, maar de details van de orgelklank zijn toch bijzonder fraai vastgelegd.

Na een voorgerechtje van Frescobaldi op het Italiaanse orgel, horen we het beroemde Bätzorgel in een bont programma dat drie eeuwen aan repertoire bestrijkt. Twee zaken vallen daarbij op. Allereerst maakt Van den Houten de titel ”Timbre” van de cd helemaal waar: het orgel wordt op zijn voordeligst gepresenteerd met uitgekiende registraties. Maar ook het spel van Van den Houten overtuigt, of het nu Buxtehude, Bach of Liszt is. Bij laatstgenoemde componist komt het zwelwerk uit 1921 natuurlijk goed van pas. En wat is het orgel dan toch ongelofelijk veelzijdig! Waar we in ”Sei gegrüsset” van Bach de barokke kleurenpracht in vele gedaanten voorbij horen komen, is ”Weinen, Klagen” van Liszt de perfecte variatiereeks om de romantische kant van het instrument te etaleren. Ook het betoverende ”Agnus Dei” uit de mis van Frank Martin en de Fantasie in c van Gerard Bunk zijn orgel en speler op het lijf geschreven.

Een uitstekend visitekaartje van deze organist, die daarmee bewijst dat hij ‘zijn’ beroemde instrument goed weet te promoten.

Timbre – Sander van den Houten, evangelisch-lutherse kerk Den Haag; Cygnus (176201); € 14,95; meer informatie: www.sandervandenhouten.nl

Italiaanse orgel: Aria detta Balletto (Frescobaldi)

Bätzorgel: Andante D-dur (Mendelssohn)