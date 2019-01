Recensie: Cor Ardesch begeleidt samenzang in Dordt

Het concept is eenvoudig: massale samenzang, elk lied voorafgegaan door een korte improvisatie. Maar als de samenzang goed geleid wordt en het orgel aansprekend bespeeld, valt er veel te genieten.

Cor Ardesch schildert achter het klavier in allerlei toonkleuren het lied dat komen gaat. Swingend als opmaat naar ”Zing een nieuw lied”; geheimzinnig en door het herhaalde motief dreigend als inleiding op ”O lieve Heer, geef vrede”. Wringende akkoorden in de begeleiding onderstrepen de klacht van het lied. Voorafgaand aan ”Door goede machten” roepen zware, trage akkoorden de vraag op waar dat heen moet. Bij het derde couplet klimt een hoopvolle bovenstem boven de melodie uit: „God is met ons des avonds en des morgens.” Op een afgrond-diep orgelpunt groeit aarzelend en zoekend de melodie van ”Ach, hoe vluchtig, ach, hoe nietig”.

Alle klankschilderingen van Ardesch zijn gematigd modern getoonzet. Het Kamorgel klinkt stoer, met prachtige diepe, warme tongwerken. Natuurlijk ondersteunt de beroemde akoestiek van de Dordtse dom de orgelklank. Op de opname is de ruimte duidelijk aanwezig, zonder ergens hinderlijk te worden.

Deze opname verdient ook een compliment voor de mooie balans tussen orgel en samenzang. En wat die samenzang betreft: het luistergenot stijgt sterk als de zang goed geleid wordt, zoals hier door Catrien Posthumus Meyjes, en verdubbelt als organist en dirigent goed op elkaar zijn ingespeeld. Oude psalmen en gezangen, als een nieuw lied voor God.

Zing een nieuw lied – Samenzang vanuit de Grote Kerk te Dordrecht onder leiding van Catrien Posthumus Meyes – Met improvisaties van Cor Ardesch op het Kam-orgel; MPD-classics (18591604); € 12,50; bestellen: www.corardesch.nl

Improvisatie gezang 971: "Zing een nieuw lied"

Samenzang gezang 971: "Zing een nieuw lied"

Improvisatie gezang 566: "Midden in de dood"