Recensie: Bergwerff bespeelt Hillenorgel Breda

What’s in a name? In Breda betrekken ze die filosofische vraag op het orgel en daarom hernoemden ze het Flentroporgel in de Grote Kerk tot Hillenorgel. In die naam worden de vijftig levensjaren van het orgel samengevat, genoemd naar de man die het grootste deel van die halve eeuw de bespeler was.

De huidige titularis, Aart Bergwerff, nam een cd op om die vijftig jaar en de nieuwe naam te vieren. De cd-cover valt op doordat afscheid is genomen van het kwetsbare plastic doosje waarin decennialangs cd’s over de toonbank gingen. In een stevig hoesje zit naast de cd een uitgebreide registratieverantwoording, zodat de luisteraar bijvoorbeeld van maat tot maat kan volgen hoe Bergwerff de Passacaglia van Bach registreert.

En dan is er de muziek van 17e tot en met 21e eeuw. „Het instrument past zich als een kameleon aan aan de muziek die het op zijn lessenaar krijgt”, zegt het booklet. Op zich lijkt me dat geen compliment, maar de luisteraar merkt al snel dat het orgel toch echt een eigen karakter heeft. Bruhns, gedreven gespeeld, klinkt krachtig, breed en tegelijk helder. Bachs tweede Triosonate is ragfijn, met in het derde deel een prachtige Dulciaan.

Een compositie van Daan Manneke is een (te) korte presentatie van de tongwerken. Het klinkt prima op de kameleon van Breda. Bij Stravinski’s Berceuse had ik graag een wat romantischer klank gehoord, maar je kunt natuurlijk niet alles hebben.

Duidelijk is dat in Breda heel veel muziek overtuigend kan klinken.

50 Golden Years – Aart Bergwerff, Hillen-orgel Grote Kerk Breda 1969-2019; Organroxx (ORG 02); € 15,-; bestellen: www.organroxx.com

Praeludium in G (Bruhns)

Introduction et Allegro Moderato (Guy Ropartz)