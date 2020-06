Recensie: Bart Jacobs speelt Dritter Theil der Clavier Übung

Als je de prachtige Sint-Niklaaskerk in Sint-Niklaas (B) binnenwandelt, word je met een interessante paradox geconfronteerd. De blik naar het oosten: een rijk uitgedoste rooms-katholieke kerk met uiteraard als blikvanger het barokke altaar. Draai je je om, dan verrijst tegen de westwand vanuit de wierrookdampen een imposant orgel in Noord-Duitse barokstijl. Op deze dubbel-cd wordt dan ook nog op-en-top lutherse muziek gespeeld: Bachs ”Dritter Theil”, ook wel ”Orgelmis” genoemd.

Je moet je er even overheen zetten dat de kartonnen omslag wel érg eenvoudig is vormgegeven en dat tekst en uitleg over muziek en orgel te vinden zijn op twee uitvouwbare stukken papier die weer met enige origamische kennis naar klein formaat teruggebracht moeten worden. Want hier wordt muziek gemaakt! Allereerst is het fijn dat dit grote, betrekkelijk nieuwe stadsorgel, waarop vooral orgelmaker Flentrop zijn stempel drukte, eens goed in de belangstelling komt. Ook is het waardevol dat een kwartet zangers de koralen aan de weergaloze bewerkingen van Bach toevoegt: dat geeft absoluut een meerwaarde aan het geheel.

Maar vooral het orgelspel van Bart Jacobs maakt deze productie tot een feest. Het woord dat bij het beluisteren steeds bij me bovenkomt is: vanzelfsprekend. Tempi, articulatie, registratie, versieringen: alles is op een volstrekt natuurlijke manier afgewogen en dient daarmee Bachs geniale noten optimaal. Ook de tamelijk directe opname van Organroxx zorgt ervoor dat alle details goed hoorbaar zijn. Van harte aanbevolen!

Johann Sebastian Bach – Dritter Theil der Clavier Übung – Bart Jacobs; Organroxx (12); 2-cd; € 25,-; bestellen: organroxx.com

Praeludium pro Organo pleno, BWV 552/1

Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 260

Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 676

Christ, unser Herr, zum Jordan kam (Zsuzsi Tóth)

Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684