Franse organiste Odile Pierre (87) overleden

De bekende Franse organiste Odile Pierre is zaterdag 29 februari op 87-jarige leeftijd in Parijs overleden.

Dat meldde de nieuwssite Orgelnieuws.nl zaterdag.

De Française was ook in Nederland actief. Zo gaf ze meerdere concerten in de internationale orgelserie op het Van den Heuvelorgel in de Nieuwe Kerk van Katwijk aan Zee. Op het label Festivo verscheen in de jaren 80 een lp vanuit de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee, waarop Odile Pierre muziek van Guilmant, Dupré, Duruflé, Widor en Vierne vertolkt.

video

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

De Franse organiste, in 1932 in Pont-Audemer (Normandië) geboren, kreeg haar orgelopleiding aan de conservatoria van Rouen en Parijs, waar onder anderen Maurice Duruflé en Marcel Dupré haar leermeesters waren.

De Française was onder andere van 1969 tot 1979 organist van La Madeleine in Parijs, waar ze Jeanne Demessieux opvolgde.

Als concertorganiste speelde Pierre over de hele wereld. Als docent was ze verbonden aan de conservatoria van Rouen en Parijs.