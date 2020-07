Flentrop toont op ‘open dag’ orgel voor Birmingham

Flentrop Orgelbouw in Zaandam organiseert op zaterdagmiddag 18 juli online een ‘open dag’. Het publiek kan via een livestream op YouTube meekijken in het nieuwe orgel dat de firma momenteel bouwt voor het Royal Birmingham Conservatoire (Engeland).

„Informatieve reportages nemen de kijker stap voor stap mee in het maakproces van het orgel, aangevuld met muziekopnames”, aldus het persbericht. „Ook kan iedereen vragen stellen via de chat. Het team van Flentrop zal deze live beantwoorden en directe demonstraties geven.”

Flentrop bouwt voor het conservatorium van Birmingham een compact tweeklaviers orgel van achttien stemmen, dat is geïnspireerd op het werk van de Duitse orgelbouwer Arp Schnitger. Het wordt een instrument „waarop de studenten zo authentiek mogelijk Midden-Europese barokmuziek kunnen spelen.” Het orgel moet compact zijn omdat de ruimte in het conservatorium „zeer beperkt” is. „Door efficiënt te spelen met de beschikbare ruimte, is het orgel compact mét een maximale diversiteit aan kleuren en karakters en toch goed bereikbaar voor stemmen en onderhoud.”

De stream gaat zaterdag 18 juli om 14.00 uur live en is te vinden op YouTube.

Meer informatie: www.flentrop.nl