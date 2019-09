Festival Oude Muziek Utrecht verkoopt opnieuw meer kaarten

Voor het Festival Oude Muziek dat afgelopen week in Utrecht werd gehouden, zijn 5 procent meer kaartjes verkocht dan vorig jaar. Het evenement, dat zondag 1 september werd afgesloten, trok in totaal ruim 70.000 bezoekers, meldt de organisatie.

De 38e editie van het Festival Oude Muziek had als thema ”Napoli, de vergeten hoofdstad”. Van de 16e tot de 18e eeuw was Napels een belangrijk centrum van artistieke vernieuwing in Europa, met conservatoria die het hele continent voorzagen van instrumentalisten, componisten en zangers. Het festival wilde de muzikale erfenis van de stad op de kaart zetten bij het moderne publiek. Het programma omvatte ruim 250 concerten, lezingen en andere activiteiten.

Minister Van Engelshoven (Cultuur) prees bij het slotconcert het grootste oudemuziekfestival ter wereld om zijn artistieke slagkracht als een van de belangrijkste podiumkunsteninstellingen van ons land. „Het Festival Oude Muziek leeft in de harten van het publiek, in Nederland en tot ver buiten onze grenzen. Het is een festival voor iedereen, dat overal in Utrecht van zich laat horen. Met bijvoorbeeld een pop-up opera in de wijken weet het ook een nieuw publiek te bereiken en aan zich te binden.”

De 39e editie van het festival is volgend jaar van 28 augustus tot en met 6 september. Het thema is dan: ”Let’s talk – Ars retorica”.