Evan Bogerd (26) nieuwe cantor-organist Westerkerk Amsterdam

Evan Bogerd (26) is benoemd als de nieuwe cantor-organist van de Westerkerk in Amsterdam. Hij volgt zijn leermeester Jos van der Kooy (67) op, die per 1 januari 2020 vertrekt bij de Amsterdamse kerk.

Dat meldt de Westerkerk op haar site.

De benoeming volgt op een sollicitatieprocedure, waarbij de kerkenraad van de Westerkerk de voordracht van de sollicitatiecommissie overnam. Bogerd is geen onbekende in de Westerkerk. Hij begeleidde er als vervangend organist regelmatig diensten en verzorgde er lunchconcerten.

Bogerd (1993) is sinds 1 januari 2017 organist van de Grote of Sint-Stephanuskerk in Hasselt. Ook is hij als kerkmusicus verbonden aan de Waterstaatskerk in Hengelo en is hij vaste bespeler van het Holthuisorgel in de gereformeerde kerk van Hasselt.

Evan Bogerd organist Grote Kerk in Hasselt

Bogerd kreeg orgelles van Herman van Vliet in Amersfoort en studeerde vervolgens aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jos van der Kooy. In 2016 verscheen zijn debuut-cd, opgenomen in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem, die lovende recensies ontving.

Recensie: Evan Bogerd in de Sint-Bavo Haarlem

Bogerd wordt in de Westerkerk „in de bediening gesteld” in de dienst van zondag 5 januari 2020.